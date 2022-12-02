Чемпионат России по волейболу (жен). 10-й тур. «Динамо-Метар» сыграет с «Уралочкой», казанское «Динамо» против «Ленинградки» и другие матчи

Теги Динамо Москва жен Заречье-Одинцово Ленинградка Динамо-Метар Уралочка Тулица чемпионат России жен результаты Динамо Краснодар жен Динамо-Ак Барс Казань жен Протон Енисей жен Минчанка Локомотив Калининградская область Спарта Нижний Новгород Липецк Волейбол

2-4 декабря пройдут матчи десятого тура женского чемпионата России по волейболу. 

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

10-й тур

2 декабря

Уралочка-НТМК – Динамо-Метар – 16.30

 

Заречье-Одинцово – Минчанка – 18.00

 

3 декабря

Динамо-Казань – Ленинградка – 16.00

 

Спарта – Липецк – 17.30

 

Тулица – Протон – 18.00

 

Локомотив – Енисей – 19.00

 

4 декабря

Динамо Москва – Динамо Красодар – 17.30

 

Турнирное положение: Динамо Москва – 8-1 (24), Протон – 7-2 (21), Локомотив – 7-2 (21), Ленинградка – 6-3 (19), Динамо-Казань – 6-3 (18), Динамо-Метар – 6-3 (18), Тулица – 5-4 (14), Минчанка – 4-5 (11),  Динамо Краснодар – 3-6 (9), Енисей – 3-6 (9), Спарта – 3-6 (9), Уралочка – 3-6 (8), Заречье-Одинцово – 2-7 (6), Липецк – 0-9 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные