Чемпионат России по волейболу (жен). 10-й тур. «Динамо-Метар» сыграет с «Уралочкой», казанское «Динамо» против «Ленинградки» и другие матчи
2-4 декабря пройдут матчи десятого тура женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
10-й тур
2 декабря
Уралочка-НТМК – Динамо-Метар – 16.30
Заречье-Одинцово – Минчанка – 18.00
3 декабря
Динамо-Казань – Ленинградка – 16.00
Спарта – Липецк – 17.30
Тулица – Протон – 18.00
Локомотив – Енисей – 19.00
4 декабря
Динамо Москва – Динамо Красодар – 17.30
Турнирное положение: Динамо Москва – 8-1 (24), Протон – 7-2 (21), Локомотив – 7-2 (21), Ленинградка – 6-3 (19), Динамо-Казань – 6-3 (18), Динамо-Метар – 6-3 (18), Тулица – 5-4 (14), Минчанка – 4-5 (11), Динамо Краснодар – 3-6 (9), Енисей – 3-6 (9), Спарта – 3-6 (9), Уралочка – 3-6 (8), Заречье-Одинцово – 2-7 (6), Липецк – 0-9 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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