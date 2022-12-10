Чемпионат России по волейболу (жен). 11-й тур. Краснодарское «Динамо» сыграет с казанским, «Липецк» против «Локомотива», другие матчи
10-11 декабря пройдут матчи 11-го тура женского чемпионата России по волейболу. Краснодарское «Динамо» сыграет с казанским, «Липецк» против «Локомотива».
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
11-й тур
10 декабря
Динамо Краснодар – Динамо-Казань – 17.00
Ленинградка – Тулица – 17.00
Липецк – Локомотив – 17.00
11 декабря
Енисей – Уралочка – 14.00
Динамо Метар – Динамо-Москва – 15.00
Минчанка – Спарта – 16.00
Протон – Заречье-Одинцово – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо Москва – 9-1 (27), Локомотив – 8-2 (24), Ленинградка – 7-3 (22), Протон – 7-3 (21), Динамо-Метар – 7-3 (21), Динамо-Казань – 6-4 (18), Тулица – 6-4 (17), Минчанка – 5-5 (14), Спарта – 3-7 (10), Динамо Краснодар – 3-7 (9), Енисей – 3-7 (9), Уралочка – 3-7 (8), Заречье-Одинцово – 2-8 (6), Липецк – 1-9 (4).
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