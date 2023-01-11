Максим Михайлов: «Пока не встречал волейболистов, кто хочет сменить гражданство. В России комфортные условия для игры»

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Максим Михайлов высказался возможном недопуске сборной России к Играм-2024 в Париже.

– Это не наше дело – тратить нервы на ненужные переживания. Как судьба решит, так и будет. Наше дело тренироваться, готовиться к предоставленному шансу. Если он представится, то нужно быть готовым.

Это не так, что: «О, думал, нас уже не пустят, поэтому решил не готовиться». Переживать, что не нужно тренироваться, все равно уже не поедем, – неправильно. Важно делать максимум для себя, а ситуация подскажет.

– Никто не консервирует сборную на время?

– Это вопросы к федерации. Наверное, решения могут быть разные. Включение или исключение России может быть принято хоть завтра или не принято еще пять лет. Поэтому никто не знает, в каком направлении двигаться, можно только предполагать, что можно делать, – ответил волейболист.

Также Михайлов поделился мнением о возможных сменах гражданства среди российских спортсменов.

«Вопрос индивидуальный: кому что нужно. Но пока не встречал среди волейболистов людей, кто хочет сменить гражданство. Однако это вопрос трудоемкий: минимум два года должно пройти, чтобы потом выступать за другую страну.

Что произойдет за это время, где будет тренироваться спортсмен – этого никто не знает. Рискованный ход. В России же комфортные условия для игры. Мы всегда считались фаворитами на клубном уровне и уровне сборных. Поэтому таких вопросов не возникает», – добавил Михайлов.