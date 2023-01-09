Губерниев о словах экс-члена МОК из Норвегии: «Это не похоже на спекуляцию, потому что мы видим позицию многих европейских стран, она крайне жесткая»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего члена Международного олимпийского комитета (МОК) норвежца Герхарда Хайберга.
Хайберг считает, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России.
«Вероятность 50 на 50, нам остается только ждать. Это не похоже на спекуляцию, потому что мы видим позицию очень многих европейских стран, она крайне жесткая. К этим словам нужно отнестись достаточно серьезно», – сказал Губерниев.
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