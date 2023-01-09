Губерниев о словах экс-члена МОК из Норвегии: «Это не похоже на спекуляцию, потому что мы видим позицию многих европейских стран, она крайне жесткая»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Герхард Хайберг Париж-2024 Биатлон

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего члена Международного олимпийского комитета (МОК) норвежца Герхарда Хайберга.

Хайберг считает, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России.

«Вероятность 50 на 50, нам остается только ждать. Это не похоже на спекуляцию, потому что мы видим позицию очень многих европейских стран, она крайне жесткая. К этим словам нужно отнестись достаточно серьезно», – сказал Губерниев.

«Соседи Украины вполне могут бойкотировать Олимпийские игры». Бывший член МОК из Норвегии о возможном допуске России

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1 комментарий

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Как только Европа выразит чёткую позицию, так МОК обкакается.
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