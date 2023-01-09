Лайшев о словах бывшего члена МОК: «Он никто, ничего из себя не представляет. Делает себе рекламу на том, что может сказать что-то против России»

Теги МОК Олимпийская сборная России Герхард Хайберг Париж-2024 Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова бывшего члена Международного олимпийского комитета (МОК) норвежца Герхарда Хайберга.

Хайберг считает, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России.

«Он никто, ничего из себя не представляет. Он делает себе рекламу на том, что может сказать что-то против России. Можно не обращать внимания на его слова.

Нашим спортсменам нужно готовится к соревнованиям. А соревнования у нас будут. И неизвестно, какие из них будут популярнее, где наши ребята или где нет нас. Слова Хайберга – это провокация», – сказал Лайшев.

«Соседи Украины вполне могут бойкотировать Олимпийские игры». Бывший член МОК из Норвегии о возможном допуске России

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4 комментария

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Anastasia 17
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Кто бы говорил про «делает себе рекламу».
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Ёжик_в_тумане
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"Делает себе рекламу" ну не вам же одному Ренат Алексеевич этим заниматься.
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Gemma157
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Я уже переживать начала, что неужели сегодня день без Лайшева пройдет..
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Yndestad
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А кто такой лайшев и что из себя представляет?)))
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