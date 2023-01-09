Лайшев о словах бывшего члена МОК: «Он никто, ничего из себя не представляет. Делает себе рекламу на том, что может сказать что-то против России»

Президент « » отреагировал на слова бывшего члена Международного олимпийского комитета (МОК) норвежца Герхарда Хайберга.

Хайберг считает, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России.

«Он никто, ничего из себя не представляет. Он делает себе рекламу на том, что может сказать что-то против России. Можно не обращать внимания на его слова.

Нашим спортсменам нужно готовится к соревнованиям. А соревнования у нас будут. И неизвестно, какие из них будут популярнее, где наши ребята или где нет нас. Слова Хайберга – это провокация», – сказал Лайшев.

«Соседи Украины вполне могут бойкотировать Олимпийские игры». Бывший член МОК из Норвегии о возможном допуске России