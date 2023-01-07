Чемпионат России. 16-й тур. Московское «Динамо» встретится со «Строителем», «Факел» против «Кузбасса», другие матчи

Теги Факел Локомотив Новосибирск Белогорье Динамо Москва Лига чемпионов чемпионат России результаты Югра-Самотлор Газпром-Югра Урал Динамо Ленинградская область Кузбасс Енисей Строитель АСК (Нижний Новгород) Зенит Санкт-Петербург Волейбол

7и 8 января пройдут матчи 16-го тура мужского чемпионата России по волейболу. 

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

16-й тур

7 января

Динамо МоскваСтроитель – 17.00

 

8 января

ФакелКузбасс – 14.00

 

ЕнисейЗенит Санкт-Петербург – 15.00

 

Урал – Динамо-ЛО – 15.00

 

НоваЛокомотив – 16.00

 

Газпром-ЮграБелогорье – 17.00

 

АСК – Югра-Самотлор – 18.00

 

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 15 побед – 0 поражений (44 очка), Зенит-Казань – 14-2 (43), Динамо Москва – 14-1 (41), Локомотив – 11-4 (31),  Динамо-ЛО – 10-5 (28), Урал – 9-6 (26), Белогорье – 9-5 (26), Кузбасс – 8-7 (24), Факел – 6-9 (20), Енисей – 6-9 (18), Газпром-Югра – 4-11 (16), АСК – 4-11 (10), Нефтяник – 4-11 (9), Югра-Самотлор – 3-13 (11), Строитель – 2-12 (7), Нова – 1-14 (6). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий