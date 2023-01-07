Чемпионат России. 16-й тур. Московское «Динамо» встретится со «Строителем», «Факел» против «Кузбасса», другие матчи
7и 8 января пройдут матчи 16-го тура мужского чемпионата России по волейболу.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
16-й тур
7 января
Динамо Москва – Строитель – 17.00
8 января
Факел – Кузбасс – 14.00
Енисей – Зенит Санкт-Петербург – 15.00
Урал – Динамо-ЛО – 15.00
Нова – Локомотив – 16.00
Газпром-Югра – Белогорье – 17.00
АСК – Югра-Самотлор – 18.00
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 15 побед – 0 поражений (44 очка), Зенит-Казань – 14-2 (43), Динамо Москва – 14-1 (41), Локомотив – 11-4 (31), Динамо-ЛО – 10-5 (28), Урал – 9-6 (26), Белогорье – 9-5 (26), Кузбасс – 8-7 (24), Факел – 6-9 (20), Енисей – 6-9 (18), Газпром-Югра – 4-11 (16), АСК – 4-11 (10), Нефтяник – 4-11 (9), Югра-Самотлор – 3-13 (11), Строитель – 2-12 (7), Нова – 1-14 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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