Чемпионат России. 10-й тур. «Динамо-ЛО» встретится с «Белогорьем», казанский «Зенит» против «Югры-Самотлор», другие матчи
С 30 ноября по 3 декабря пройдут матчи десятого тура мужского чемпионата России по волейболу. «Динамо-ЛО» встретится с «Белогорьем», казанский «Зенит» против «Югры-Самотлор».
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
10-й тур
30 ноября
Динамо-ЛО – Белогорье – 18.00
1 декабря
Зенит-Казань – Югра-Самотлор – 19.00
2 декабря
Нефтяник – Урал – 16.00
Зенит-Казань – Югра-Самотлор – 18.00
Динамо Москва – Факел – 19.30
3 декабря
Локомотив – АСК – 16.00
Нова – Газпром-Югра – 16.00
Строитель Минск – Енисей – 16.30
Зенит Санкт-Петербург – Кузбасс – 19.30
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 9 побед – 0 поражений (26 очков), Динамо Москва – 8-1 (23), Зенит-Казань – 7-2 (22), Урал – 7-2 (20), Факел – 6-3 (18), Динамо-ЛО – 6-3 (18), Локомотив – 5-4 (15), Газпром-Югра – 4-5 (14), Енисей – 4-5 (13), Белогорье – 4-5 (12), Кузбасс – 4-5 (11), АСК – 4-5 (10), Югра-Самотлор – 2-7 (8), Нефтяник – 2-7 (4), Нова – 0-9 (2), Строитель – 0-9 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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