Чемпионат России. 10-й тур. «Динамо-ЛО» встретится с «Белогорьем», казанский «Зенит» против «Югры-Самотлор», другие матчи

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С 30 ноября по 3 декабря пройдут матчи десятого тура мужского чемпионата России по волейболу. «Динамо-ЛО» встретится с «Белогорьем», казанский «Зенит» против «Югры-Самотлор». 

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Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

10-й тур

30 ноября

Динамо-ЛО – Белогорье – 18.00

 

1 декабря

Зенит-КазаньЮгра-Самотлор – 19.00

 

2 декабря

Нефтяник – Урал – 16.00

 

Зенит-Казань – Югра-Самотлор – 18.00

 

Динамо МоскваФакел – 19.30

 

3 декабря

Локомотив – АСК – 16.00

 

НоваГазпром-Югра – 16.00

 

Строитель Минск – Енисей – 16.30

 

Зенит Санкт-ПетербургКузбасс – 19.30 

 

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 9 побед – 0 поражений (26 очков), Динамо Москва – 8-1 (23), Зенит-Казань – 7-2 (22), Урал – 7-2 (20), Факел – 6-3 (18), Динамо-ЛО – 6-3 (18), Локомотив – 5-4 (15), Газпром-Югра – 4-5 (14), Енисей – 4-5 (13), Белогорье – 4-5 (12), Кузбасс – 4-5 (11), АСК – 4-5 (10), Югра-Самотлор – 2-7 (8), Нефтяник – 2-7 (4), Нова – 0-9 (2), Строитель – 0-9 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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