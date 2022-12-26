Чемпионат России. 14-й тур. «Факел» встретится с «Динамо-ЛО», «Строитель» против «Новы», другие матчи

Теги Факел Белогорье Динамо Москва Лига чемпионов чемпионат России результаты Нефтяник Газпром-Югра Урал Зенит-Казань Динамо Ленинградская область Строитель АСК (Нижний Новгород) Зенит Санкт-Петербург Волейбол

С 27 по 29 декабря пройдут матчи 14-го тура мужского чемпионата России по волейболу. 

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

14-й тур

27 декабря

СтроительНова – 15.00

 

Факел – Динамо-ЛО – 17.00

 

28 декабря

АСК – Белогорье – 19.00

 

29 декабря

Зенит Санкт-ПетербургГазпром-Югра – 18.00

 

Динамо МоскваНефтяник – 19.00

 

Зенит-Казань – Урал – 19.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 13 побед – 0 поражений (38 очков), Зенит-Казань – 12-2 (37), Динамо Москва – 12-1 (35), Локомотив – 10-4 (28), Урал – 9-4 (26), Динамо-ЛО – 8-5 (24), Белогорье – 7-5 (20), Факел – 6-7 (19), Кузбасс – 6-7 (18), Енисей – 5-8 (15), Газпром-Югра – 4-9 (15), АСК – 4-9 (10), Нефтяник – 4-8 (9), Югра-Самотлор – 2-12 (8), Нова – 1-12 (6), Строитель – 1-11 (4).

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