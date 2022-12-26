Чемпионат России. 14-й тур. «Факел» встретится с «Динамо-ЛО», «Строитель» против «Новы», другие матчи

С 27 по 29 декабря пройдут матчи 14-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

14-й тур

27 декабря

– – 15.00

– Динамо-ЛО – 17.00

28 декабря

АСК – – 19.00

29 декабря

– – 18.00

– – 19.00

– Урал – 19.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 13 побед – 0 поражений (38 очков), Зенит-Казань – 12-2 (37), Динамо Москва – 12-1 (35), Локомотив – 10-4 (28), Урал – 9-4 (26), Динамо-ЛО – 8-5 (24), Белогорье – 7-5 (20), Факел – 6-7 (19), Кузбасс – 6-7 (18), Енисей – 5-8 (15), Газпром-Югра – 4-9 (15), АСК – 4-9 (10), Нефтяник – 4-8 (9), Югра-Самотлор – 2-12 (8), Нова – 1-12 (6), Строитель – 1-11 (4).