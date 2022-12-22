Чемпионат России по волейболу (жен). 12-й тур. «Локомотив» встретится с «Минчанкой», московское «Динамо» сыграет с «Енисеем», другие матчи
С 23 по 25 декабря пройдут матчи 12-го тура женского чемпионата России по волейболу. «Локомотив» встретится с «Минчанкой», московское «Динамо» сыграет с «Енисеем».
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
12-й тур
23 декабря
Тулица – Динамо Краснодар – 18.00
Локомотив – Минчанка – 20.00
24 декабря
Уралочка – Липецк – 15.00
Протон – Ленинградка – 15.30
Динамо-Казань – Динамо Метар – 17.00
Динамо Москва – Енисей – 17.30
25 декабря
Заречье-Одинцово – Спарта – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо Москва – 10-1 (30), Локомотив – 9-2 (27), Ленинградка – 8-3 (25), Протон – 8-3 (24), Динамо-Казань – 8-4 (23), Динамо-Метар – 7-4 (21), Минчанка – 6-5 (17), Тулица – 6-5 (17), Енисей – 4-8 (12), Динамо Краснодар – 3-8 (10), Спарта – 3-8 (10), Уралочка – 3-8 (8), Заречье-Одинцово – 2-9 (6), Липецк – 1-10 (4).
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