Чемпионат России по волейболу (жен). 12-й тур. «Локомотив» встретится с «Минчанкой», московское «Динамо» сыграет с «Енисеем», другие матчи

С 23 по 25 декабря пройдут матчи 12-го тура женского чемпионата России по волейболу. «Локомотив» встретится с «Минчанкой», московское «Динамо» сыграет с «Енисеем».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

12-й тур

23 декабря

– – 18.00

– – 20.00

24 декабря

– – 15.00

– – 15.30

Динамо-Казань – – 17.00

Динамо Москва – – 17.30

25 декабря

– – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Динамо Москва – 10-1 (30), Локомотив – 9-2 (27), Ленинградка – 8-3 (25), Протон – 8-3 (24), Динамо-Казань – 8-4 (23), Динамо-Метар – 7-4 (21), Минчанка – 6-5 (17), Тулица – 6-5 (17), Енисей – 4-8 (12), Динамо Краснодар – 3-8 (10), Спарта – 3-8 (10), Уралочка – 3-8 (8), Заречье-Одинцово – 2-9 (6), Липецк – 1-10 (4).