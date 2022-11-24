Чемпионат России по волейболу (жен). 9-й тур. Краснодарское «Динамо» сыграет с «Уралочкой», «Липецк» против «Минчанки», другие матчи
С 25 по 27 ноября пройдут матчи девятого тура женского чемпионата России по волейболу. Краснодарское «Динамо» сыграет с «Уралочкой», «Липецк» против «Минчанки».
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
9-й тур
25 ноября
Липецк – Минчанка – 18.00
Динамо Краснодар – Уралочка-НТМК – 19.00
26 ноября
Енисей – Спарта – 13.00
Динамо Метар – Локомотив – 15.00
Тулица – Заречье-Одинцово – 18.00
27 ноября
Протон-Саратов – Динамо-Казань – 16.00
Ленинградка – Динамо Москва – 17.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 8-0 (23), Динамо-Казань – 6-2 (18), Протон – 6-2 (18), Динамо Метар – 6-2 (18), Локомотив – 6-2 (18), Ленинградка – 5-3 (17), Тулица – 4-4 (12), Динамо Краснодар – 3-5 (9), Минчанка – 3-5 (8), Енисей – 3-5 (8), Спарта – 2-6 (7), Заречье-Одинцово – 2-6 (5), Уралочка – 2-6 (5), Липецк – 0-8 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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