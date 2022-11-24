Чемпионат России по волейболу (жен). 9-й тур. Краснодарское «Динамо» сыграет с «Уралочкой», «Липецк» против «Минчанки», другие матчи

С 25 по 27 ноября пройдут матчи девятого тура женского чемпионата России по волейболу. Краснодарское «Динамо» сыграет с «Уралочкой», «Липецк» против «Минчанки».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

9-й тур

25 ноября

– – 18.00

– Уралочка-НТМК – 19.00

26 ноября

– – 13.00

– – 15.00

– – 18.00

27 ноября

Протон-Саратов – Динамо-Казань – 16.00

– – 17.00

Турнирное положение: Динамо Москва – 8-0 (23), Динамо-Казань – 6-2 (18), Протон – 6-2 (18), Динамо Метар – 6-2 (18), Локомотив – 6-2 (18), Ленинградка – 5-3 (17), Тулица – 4-4 (12), Динамо Краснодар – 3-5 (9), Минчанка – 3-5 (8), Енисей – 3-5 (8), Спарта – 2-6 (7), Заречье-Одинцово – 2-6 (5), Уралочка – 2-6 (5), Липецк – 0-8 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.