Чемпионат России по волейболу (жен). 9-й тур. Краснодарское «Динамо» сыграет с «Уралочкой», «Липецк» против «Минчанки», другие матчи

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С 25 по 27 ноября пройдут матчи девятого тура женского чемпионата России по волейболу. Краснодарское «Динамо» сыграет с «Уралочкой», «Липецк» против «Минчанки». 

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

9-й тур

25 ноября

ЛипецкМинчанка – 18.00

 

Динамо Краснодар – Уралочка-НТМК – 19.00

 

26 ноября

ЕнисейСпарта – 13.00

 

Динамо МетарЛокомотив – 15.00

 

ТулицаЗаречье-Одинцово – 18.00

 

27 ноября

Протон-Саратов – Динамо-Казань – 16.00

 

ЛенинградкаДинамо Москва – 17.00

 

Турнирное положение: Динамо Москва – 8-0 (23), Динамо-Казань – 6-2 (18), Протон – 6-2 (18), Динамо Метар – 6-2 (18), Локомотив – 6-2 (18), Ленинградка – 5-3 (17), Тулица – 4-4 (12), Динамо Краснодар – 3-5 (9), Минчанка – 3-5 (8), Енисей – 3-5 (8), Спарта – 2-6 (7), Заречье-Одинцово – 2-6 (5), Уралочка – 2-6 (5), Липецк – 0-8 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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