Игорь Кобзарь: «Газпром» не приемлет вторых мест, поэтому не удивлен гегемонии футбольного «Зенита»

Волейболист петербургского «Зенита» Игорь Кобзарь поделился мнением о доминировании футбольного «Зенита» в российской премьер-лиге.

– На фоне футбольного «Зенита» любой спортивный клуб в Санкт-Петербурге, не только волейбольный, уходит на второй план. Каково быть постоянно в тени большого брата?

– Мы не думаем об этом и не чувствуем ничего такого. Единственное, в чем это отражается – количество болельщиков. На улице если кому-нибудь скажешь, что выступаешь за «Зенит», то в первую очередь все подумают про футбольную команду. Однако нам не на что жаловаться. В команде есть все, чтобы быть лучшими. Мы не ощущаем себя в тени футболистов. Это параллельные миры, которые вообще не пересекаются.

– Вы наверняка в курсе гегемонии футбольного «Зенита» в России. Почему «Зенит» недосягаем для остальных соперников?

– Я не в курсе всех тонкостей. Знаю только то, что лежит на поверхности, что общественность говорит. Наверное, причина в том, что игроков покупают хороших, лучших легионеров. Но этот процесс тоже надо выстроить. Я знаю, что «Газпром» не приемлет вторых мест, поэтому не удивлен гегемонии «Зенита».

– Вообще гегемония какого-то одного клуба, вне зависимости от вида спорта, это все-таки минус?

– Это безусловно минус. В самых успешных лигах – американских НБА, НХЛ – все устроено так, чтобы уравнять шансы всех, чтобы результаты матчей были более непредсказуемыми. Это важно для самой лиги, для ее прогресса.

Даже если взять в качестве примера волейбол. У нас в лиге в четырех командах собрались самые сильные игроки. Поэтому многие наши матчи проходят без борьбы. Болельщикам тоже неинтересно, когда нет интриги.

Если бы составы были более-менее равны по силе, была бы совсем другая конкуренция, необходимо было бы выкладываться на максимуме всем игрокам. Только так возможен прогресс, – сказал Кобзарь.