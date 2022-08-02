Экс-тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо возглавил польскую «Заксу»

стал главным тренером польского волейбольного клуба .

Ранее финский специалист был главным тренером петербургского и сборной России. Саммельвуо покинул «Зенит» в феврале, позже он ушел и с поста тренера сборной.

«Конечно, у меня были разные предложения, но когда появился интерес со стороны «Заксы», это было важно.

Здесь есть то, что можно назвать культурой победителей. Я играл за этот клуб, поэтому для меня большая честь и удовольствие – стать его тренером», – сказал Саммельвуо.