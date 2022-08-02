Экс-тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо возглавил польскую «Заксу»

Теги сборная России по волейболу Туомас Саммельвуо Закса Зенит Санкт-Петербург Волейбол

Туомас Саммельвуо стал главным тренером польского волейбольного клуба «Закса»

Ранее финский специалист был главным тренером петербургского «Зенита» и сборной России. Саммельвуо покинул «Зенит» в феврале, позже он ушел и с поста тренера сборной. 

«Конечно, у меня были разные предложения, но когда появился интерес со стороны «Заксы», это было важно.

Здесь есть то, что можно назвать культурой победителей. Я играл за этот клуб, поэтому для меня большая честь и удовольствие – стать его тренером», – сказал Саммельвуо.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные