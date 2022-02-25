Туомас Саммельвуо ушел с поста главного тренера петербургского «Зенита». Он продолжит работу в сборной России по волейболу

Финский специалист Туомас Саммельвуо покинул пост главного тренера волейбольной команды .

Тренер сосредоточится на работе в национальной сборной России.

принял решение покинуть клуб по собственному желанию.

Подготовка к чемпионату мира нашей первой национальной команды, которую он продолжает возглавлять, требует на данный момент максимально серьезной вовлеченности во все ключевые процессы главы тренерского штаба.

Наш клуб с пониманием относится к решению наставника, благодарит его за плодотворную работу и за множество ярких матчей, которые он подарил вместе с командой за несколько лет всем поклонникам «Зенита».

Туомас, мы желаем тебе удачи со сборной России на чемпионате мира!» – говорится в сообщении на сайте клуба.

Саммельвуо возглавил «Зенит» в сентябре 2019 года.