Туомас Саммельвуо ушел с поста главного тренера петербургского «Зенита». Он продолжит работу в сборной России по волейболу

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Финский специалист Туомас Саммельвуо покинул пост главного тренера волейбольной команды «Зенит Санкт-Петербург»

Тренер сосредоточится на работе в национальной сборной России. 

«Туомас Саммельвуо принял решение покинуть клуб по собственному желанию. 

Подготовка к чемпионату мира нашей первой национальной команды, которую он продолжает возглавлять, требует на данный момент максимально серьезной вовлеченности во все ключевые процессы главы тренерского штаба.

Наш клуб с пониманием относится к решению наставника, благодарит его за плодотворную работу и за множество ярких матчей, которые он подарил вместе с командой за несколько лет всем поклонникам «Зенита».

Туомас, мы желаем тебе удачи со сборной России на чемпионате мира!» – говорится в сообщении на сайте клуба.

Саммельвуо возглавил «Зенит» в сентябре 2019 года.  

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