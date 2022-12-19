Российский волейболист Павел Мороз дисквалифицирован на 15 месяцев за допинг
Российский волейболист Павел Мороз получил 15 месяцев дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Ранее стало известно, что олимпийский чемпион Александр Бутько дисквалифицирован на год. Его отстранение завершится в апреле 2023 года.
Бутько и Мороз сдали положительные допинг‑пробы во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году. Тогда волейболисты выступали за новосибирский «Локомотив».
В пробе Мороза было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.
Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 1 января 2022 года и заканчивается 31 марта 2023 года.
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