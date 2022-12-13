Чемпионат России по волейболу. 14-й тур. «Локомотив» сыграет с «Енисеем»
14 декабря пройдет матч 14-го тура мужского чемпионата России по волейболу. «Локомотив» сыграет с «Енисеем».
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
14-й тур
Локомотив – Енисей – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 12 побед – 0 поражений (35 очков), Зенит-Казань – 11-2 (34), Динамо Москва – 11-1 (32), Урал – 9-3 (26), Локомотив – 8-4 (22), Динамо-ЛО – 7-5 (21), Факел – 6-5 (19), Белогорье – 6-5 (17), Енисей – 5-6 (15), Кузбасс – 5-7 (15), Газпром-Югра – 4-8 (15), АСК – 4-8 (10), Нефтяник – 3-8 (6), Югра-Самотлор – 2-11 (8), Нова – 1-11 (6), Строитель – 1-10 (4).
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