Чемпионат России по волейболу. 9-й тур. «Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом», «Зенит» из Петербурга против «Белогорья», другие матчи

С 25 по 27 ноября пройдут матчи девятого тура мужского чемпионата России по волейболу. «Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом», «Зенит» из Петербурга против «Белогорья».

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

9-й тур

25 ноября

– – 15.00

Урал – – 17.00

– – 19.30

26 ноября

Динамо-ЛО – Строитель Минск – 17.00

АСК – – 18.00

27 ноября

– – 16.00

– – 17.00

– Нова – 17.00

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 8 побед – 0 поражений (23 очка), Динамо Москва – 7-1 (20),Зенит-Казань – 6-2 (19), Урал – 6-2 (18), Факел – 5-3 (16), Динамо-ЛО – 5-3 (16), Локомотив – 4-4 (13), Белогорье – 4-4 (12), Енисей – 4-4 (12), Кузбасс – 4-4 (11), АСК – 4-4 (10), Газпром-Югра – 3-5 (11), Югра-Самотлор – 2-7 (7), Нефтяник – 2-6 (4), Нова – 0-8 (1), Строитель – 0-8 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.