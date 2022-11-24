Чемпионат России по волейболу. 9-й тур. «Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом», «Зенит» из Петербурга против «Белогорья», другие матчи
С 25 по 27 ноября пройдут матчи девятого тура мужского чемпионата России по волейболу. «Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом», «Зенит» из Петербурга против «Белогорья».
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
9-й тур
25 ноября
Кузбасс – Зенит-Казань – 15.00
Урал – Енисей – 17.00
Зенит Санкт-Петербург – Белогорье – 19.30
26 ноября
Динамо-ЛО – Строитель Минск – 17.00
АСК – Динамо Москва – 18.00
27 ноября
Югра-Самотлор – Локомотив Новосибирск – 16.00
Газпром-Югра – Нефтяник – 17.00
Факел – Нова – 17.00
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 8 побед – 0 поражений (23 очка), Динамо Москва – 7-1 (20),Зенит-Казань – 6-2 (19), Урал – 6-2 (18), Факел – 5-3 (16), Динамо-ЛО – 5-3 (16), Локомотив – 4-4 (13), Белогорье – 4-4 (12), Енисей – 4-4 (12), Кузбасс – 4-4 (11), АСК – 4-4 (10), Газпром-Югра – 3-5 (11), Югра-Самотлор – 2-7 (7), Нефтяник – 2-6 (4), Нова – 0-8 (1), Строитель – 0-8 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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