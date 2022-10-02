Генсек ВФВ Яременко после заявления Баха: «Пока Международная федерация волейбола подобные условия не выдвигала»

Международная федерация волейбола (FIVB) не просила российских спортсменов дистанцироваться от спецоперации.

Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«Пока FIVB подобные условия не выдвигала. Да, диалог у нас есть, но предложений такого типа мы не получали. Сейчас трудно говорить, когда наши волейболисты вернутся на международную арену», – сказал Яременко.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что россияне, которые дистанцировались от спецоперации на Украине, должны получить право выступать под нейтральным флагом.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против