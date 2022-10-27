Александр Яременко: «Система отбора на Олимпиаду-2024 такова, что необязательно принимать участие в квалификации. Шансы попасть на Игры у нас сохраняются»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола ( ) высказался о недопуске сборных России до квалификации на Олимпиаду-2024 в .

«Эту новость нельзя назвать решением МОК. Это констатация факта. 3 марта уже было принято решение, чтобы отстранить наши сборные и клубы от международных соревнований. Из этого и следовало, что мы пропускаем квалификацию к Олимпийским играм 2024 года. Других решений не было.

Не хочу дразнить гусей, но система отбора на ОИ-2024, принятая , такова, что необязательно принимать участие в квалификации, а можно отобраться по рейтингу FIVB. Это значит, что шансы попасть на Олимпиаду у нас сохраняются.

Что будет с российским волейболом в случае пропуска Олимпийских игр? Это глубокий, но странный вопрос. Наш волейбол не умер. Тот уровень, которые наши волейболисты демонтировали на Спартакиаде, примерно такой же, как и у сборных на чемпионате мира.

С другой стороны, долгое время в изоляции не сможет сыграть положительного эффекта. Однако у нас хватает собственного ресурса и времени, чтобы перестроиться. Мы можем просматривать молодежь и готовиться к тому периоду, когда мы выйдем на международные соревнования и будем во всеоружии.

Передышка на один сезон не смертельна, а что будет дальше? Надо смотреть, как будет развиваться ситуация. Не могу спрогнозировать глобальные вещи, но скажу точно – российский волейбол не погибнет», – сказал Яременко.