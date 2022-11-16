Чемпионат России по волейболу. 8-й тур. Казанский «Зенит» сыграет с «Белогорьем», «Нова» встретится с АСК и другие матчи

С 16 по 20 ноября пройдут матчи восьмого тура мужского чемпионата России по волейболу. Казанский «Зенит» сыграет с «Белогорьем», «Нова» встретится с АСК.

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

8-й тур

16 ноября

Зенит Казань – – 19.00

18 ноября

Нова – АСК – 17.00

19 ноября

Енисей – Газпром-Югра – 13.00

– Югра-Самотлор – 18.00

Строитель – Урал – 18.00

20 ноября

Нефтяник – Факел – 14.00

– Кузбасс – 15.00

Динамо-ЛО – – 17.00

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 7 побед – 0 поражений (20 очков), Динамо Москва – 6-1 (17), – 5-2 (16), Урал – 5-2 (15), Динамо-ЛО – 5-2 (16), Факел – 5-2 (15), Белогорье – 4-3 (12), Енисей – 4-3 (12), Кузбасс – 4-3 (11), Локомотив – 3-4 (10), АСК – 3-4 (8), Газпром-Югра – 2-5 (8), Югра-Самотлор – 2-7 (6), Нефтяник – 0-6 (0), Нова – 0-7 (0), Строитель – 0-7 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.