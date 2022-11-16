Чемпионат России по волейболу. 8-й тур. Казанский «Зенит» сыграет с «Белогорьем», «Нова» встретится с АСК и другие матчи
С 16 по 20 ноября пройдут матчи восьмого тура мужского чемпионата России по волейболу. Казанский «Зенит» сыграет с «Белогорьем», «Нова» встретится с АСК.
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
8-й тур
16 ноября
Зенит Казань – Белогорье – 19.00
18 ноября
Нова – АСК – 17.00
19 ноября
Енисей – Газпром-Югра – 13.00
Динамо Москва – Югра-Самотлор – 18.00
Строитель – Урал – 18.00
20 ноября
Нефтяник – Факел – 14.00
Локомотив – Кузбасс – 15.00
Динамо-ЛО – Зенит Санкт-Петербург – 17.00
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 7 побед – 0 поражений (20 очков), Динамо Москва – 6-1 (17), Зенит-Казань – 5-2 (16), Урал – 5-2 (15), Динамо-ЛО – 5-2 (16), Факел – 5-2 (15), Белогорье – 4-3 (12), Енисей – 4-3 (12), Кузбасс – 4-3 (11), Локомотив – 3-4 (10), АСК – 3-4 (8), Газпром-Югра – 2-5 (8), Югра-Самотлор – 2-7 (6), Нефтяник – 0-6 (0), Нова – 0-7 (0), Строитель – 0-7 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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