Чемпионат России по волейболу. 7-й тур. Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО», «Факел» против «Енисея», другие матчи

С 11 по 13 ноября проходят матчи седьмого тура мужского чемпионата России по волейболу. «Локомотив» обыграл «Белогорье» (3-0), казанский «Зенит» против «Динамо-ЛО».

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

7-й тур

11 ноября

– – 3-0 (25:17, 30:28, 25:21)

– Нова – 3-1 (25:17, 25:19, 21:25, 25:20)

АСК – – 3-1 (27:25, 20:25, 25:22, 25:20)

12 ноября

– – 1-3 (25:20, 16:25, 24:26, 16:25)

– Динамо-ЛО – 3-0 (25:20, 25:19, 25:15)

– Строитель Минск – 18.30

13 ноября

– Урал – 17.00

– – 17.00

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 6 побед – 0 поражений (17 очков), Динамо Москва – 6-1 (17), Зенит-Казань – 5-2 (16), Факел – 5-1 (15), Динамо-ЛО – 5-2 (16), Урал – 4-2 (12), Белогорье – 4-3 (12), Кузбасс – 4-3 (11), Локомотив – 3-4 (10), Енисей – 3-3 (9), Газпром-Югра – 2-4 (8), АСК – 3-4 (8), Югра-Самотлор – 2-5 (6), Нефтяник – 0-6 (0), Нова – 0-7 (0), Строитель – 0-6 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.