Чемпионат России по волейболу (жен). 7-й тур. «Енисей» обыграл «Липецк», «Тулица» против «Динамо» из Москвы, другие матчи

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С 11 по 13 ноября пройдут матчи седьмого тура женского чемпионата России по волейболу. Краснодарское «Динамо» сыграет со «Спартой», «Тулица» против «Динамо» из Москвы.

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Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

7-й тур

11 ноября

Динамо Краснодар – Спарта – 2-3 (21:25, 23:25, 25:23, 25:23, 14:16)

 

12 ноября 

ЕнисейЛипецк – 3-0 (25:17, 25:21, 25:16)

 

ТулицаДинамо Москва – 18.00

 

13 ноября

Динамо МетарМинчанка – 15.00

 

ПротонУралочка – 16.00

 

Динамо-Казань – Заречье-Одинцово – 17.00

 

Ленинградка – Локомотив – 17.00

 

Турнирное положение: Динамо Москва – 6-0 (17), Протон – 5-1 (15), Ленинградка – 4-2 (13), Локомотив – 4-2 (13), Динамо-Казань – 4-2 (12), Тулица – 4-2 (12), Динамо Метар – 4-2 (12), Динамо Краснодар – 3-4 (9), Минчанка – 3-3 (7), Спарта – 2-5 (7), Енисей – 2-5 (6), Уралочка – 2-4 (5), Заречье-Одинцово – 1-5 (3), Липецк – 0-7 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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