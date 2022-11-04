Чемпионат России по волейболу (жен). 6-й тур. «Заречье-Одинцово» сыграет с «Енисеем», «Уралочка» встретится с «Тулицей» и другие матчи
С 4 по 6 ноября пройдут матчи шестого тура женского чемпионата России по волейболу. «Заречье-Одинцово» сыграет с «Енисеем», «Уралочка» встретится с «Тулицей».
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
6-й тур
4 ноября
Заречье-Одинцово – Енисей – 18.00
5 ноября
Уралочка – Тулица – 15.00
Минчанка – Динамо Краснодар – 17.00
Локомотив – Протон – 19.00
6 ноября
Спарта – Ленинградка – 16.00
Липецк – Динамо Метар – 17.00
Динамо Москва – Динамо Казань – 17.30
Турнирное положение: Протон – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Динамо Москва – 5-0 (12), Динамо-Казань – 4-1 (12), Ленинградка – 3-2 (10), Локомотив – 3-2 (10), Тулица – 3-2 (9), Динамо Метар – 3-2 (9), Динамо Краснодар – 3-2 (8), Уралочка – 2-3 (5), Минчанка – 2-3 (4), Спарта – 1-4 (5), Енисей – 1-4 (3), Липецк – 0-5 (1), Заречье-Одинцово – 0-5 (0). ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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