Чемпионат России по волейболу (жен). 6-й тур. «Заречье-Одинцово» сыграет с «Енисеем», «Уралочка» встретится с «Тулицей» и другие матчи

С 4 по 6 ноября пройдут матчи шестого тура женского чемпионата России по волейболу. «Заречье-Одинцово» сыграет с «Енисеем», «Уралочка» встретится с «Тулицей».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

6-й тур

4 ноября

Заречье-Одинцово – Енисей – 18.00

5 ноября

– Тулица – 15.00

Минчанка – Динамо Краснодар – 17.00

Локомотив – Протон – 19.00

6 ноября

Спарта – Ленинградка – 16.00

Липецк – Динамо Метар – 17.00

– – 17.30

Турнирное положение: Протон – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Динамо Москва – 5-0 (12), Динамо-Казань – 4-1 (12), Ленинградка – 3-2 (10), – 3-2 (10), Тулица – 3-2 (9), Динамо Метар – 3-2 (9), – 3-2 (8), Уралочка – 2-3 (5), Минчанка – 2-3 (4), Спарта – 1-4 (5), Енисей – 1-4 (3), Липецк – 0-5 (1), Заречье-Одинцово – 0-5 (0). ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.