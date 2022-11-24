Спиридонов о футболистах: «Можно порадоваться за них, что получают большие деньги. Но пожелание одно – не бесите людей, не открывайте рот, когда отыграли как говно»

Чемпион Европы по волейболу высказался о зарплатах российских футболистов.

– Принято считать, что футболисты – особая каста. Вы в своей тусовке как считаете?

– Никогда не лез в чужие карманы. Только порадоваться можно за них, что получают большие деньги. Но пожелание одно – не бесите людей, не открывайте рот, когда отыграли как говно.

Я знаю многих футболистов, они отличные ребята. Вот Саня Кержаков прилетел в Катар, пригласил меня на день рождения. Мы и в Москве встречаемся, и в Питере. Он хороший парень, ничего плохого не могу сказать о нем.

, – тоже прекрасные люди. Все зависит от человека, если он говно – то он говно. И без разницы, футболист он или дворник, – сказал Спиридонов.

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