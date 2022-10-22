Чемпионат России по волейболу. 5-й тур. «Факел» сыграет с «Газпром-Югрой», казанский «Зенит» против «Строителя» и другие матчи

С 22 по 24 октября пройдут матчи пятого тура мужского чемпионата России по волейболу. «Факел» сыграет с «Газпром-Югрой», казанский «Зенит» против «Строителя».

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

5-й тур

22 октября

Факел – Газпром-Югра – 16.00

23 октября

Кузбасс – Нефтяник – 13.00

Югра-Самотлор – Енисей – 16.00

Зенит Казань – Строитель – 17.00

АСК – Урал – 17.30

24 октября

– Нова – 18.00

Динамо-ЛО – – 18.00

Зенит Санкт-Петербург – – 19.30

Турнирное положение: – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Факел – 4-0 (12), Динамо-ЛО – 4-0 (12), – 3-1 (9), Белогорье – 3-1 (9), Динамо Москва – 3-1 (8), Локомотив – 2-2 (7), Урал – 2-2 (6), АСК – 2-2 (5), Газпром-Югра – 1-3 (5), Кузбасс – 2-2 (5), Югра-Самотлор – 1-3 (3), Енисей – 1-3 (3), Нова – 0-4 (0), Строитель – 0-4 (0), Нефтяник – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.