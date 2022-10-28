Чемпионат России по волейболу. 6-й тур. «Урал» сыграет с «Факелом», «Динамо-ЛО» против «Локомотива» и другие матчи

С 28 по 30 октября пройдут матчи шестого тура мужского чемпионата России по волейболу. «Урал» сыграет с «Факелом», «Динамо-ЛО» против «Локомотива».

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

6-й тур

28 октября

Нефтяник – Югра-Самотлор – 16.00

Урал – Факел – 16.00

Динамо-ЛО – – 18.00

29 октября

Зенит-Казань – Зенит Санкт-Петербург – 19.30

30 октября

Нова – Кузбасс – 16.00

– – 17.00

Строитель – Газпром-Югра – 17.00

АСК – Енисей – 18.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Факел – 5-0 (15), Белогорье – 4-1 (12), – 4-1 (12), Динамо-ЛО – 4-1 (12), Динамо Москва – 4-1 (11), Урал – 3-2 (9), Кузбасс – 3-2 (8), Локомотив – 2-3 (7), Енисей – 2-3 (6), АСК – 2-3 (5), Газпром-Югра – 1-4 (5), Югра-Самотлор – 1-4 (3), Нова – 0-5 (0), Строитель – 0-5 (0), Нефтяник – 0-5 (0).