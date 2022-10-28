Чемпионат России по волейболу. 6-й тур. «Урал» сыграет с «Факелом», «Динамо-ЛО» против «Локомотива» и другие матчи
С 28 по 30 октября пройдут матчи шестого тура мужского чемпионата России по волейболу. «Урал» сыграет с «Факелом», «Динамо-ЛО» против «Локомотива».
Парибет Суперлига
Чемпионат России
Мужчины
Предварительный этап
6-й тур
28 октября
Нефтяник – Югра-Самотлор – 16.00
Урал – Факел – 16.00
Динамо-ЛО – Локомотив – 18.00
29 октября
Зенит-Казань – Зенит Санкт-Петербург – 19.30
30 октября
Нова – Кузбасс – 16.00
Динамо Москва – Белогорье – 17.00
Строитель – Газпром-Югра – 17.00
АСК – Енисей – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Факел – 5-0 (15), Белогорье – 4-1 (12), Зенит-Казань – 4-1 (12), Динамо-ЛО – 4-1 (12), Динамо Москва – 4-1 (11), Урал – 3-2 (9), Кузбасс – 3-2 (8), Локомотив – 2-3 (7), Енисей – 2-3 (6), АСК – 2-3 (5), Газпром-Югра – 1-4 (5), Югра-Самотлор – 1-4 (3), Нова – 0-5 (0), Строитель – 0-5 (0), Нефтяник – 0-5 (0).
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