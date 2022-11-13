«Гордость нашей семьи и страны. Мы все не можем поверить, не можем вместить в себя это». Татьяна Кошелева сообщила о смерти брата

Чемпионка мира по волейболу 2010 года Татьяна Кошелева сообщила о смерти брата.

«Быть младшей сестрой такого брата – моя награда. Слышать твой смех и ласковое «малая» – безграничное счастье… Сережа, мой милый, мой родной, мой самый сильный и смелый, моя гордость, моя кровь, мой брат!

Гордость нашей семьи и страны. Мы все не можем поверить, не можем вместить в себя это… Ты внутри моего сердца и всегда там будешь! Пока не увижу тебя, не поверю! Скоро ты будешь дома, скоро я тебя обниму и накрою своей любовью!

Вся семья тебя ждет, все твои друзья и товарищи будут встречать тебя… И как-то нужно будет прожить этот день и отпустить тебя…» – написала Кошелева в инстаграме, опубликовав совместное фото.