Татьяна Кошелева продолжит выступать за итальянский клуб «Валлефолья»

Российская волейболистка Татьяна Кошелева продлила контракт с итальянским клубом «Валлефолья», за который выступает с лета 2021 года.

«Я очень рада снова сыграть за «Валлефолью» в следующем сезоне. Я чувствовала себя здесь очень комфортно, все поддерживали меня в трудную минуту. Горда тем, что ношу футболку клуба.

Благодарю также всех наших болельщиков за поддержку, которую они мне оказали.

Реабилитация (после травмы колена) проходит хорошо, я много работаю каждый день. Сейчас я вернусь в Турцию, чтобы продолжить работу с лечащим врачом», – приводит слова Кошелевой сайт итальянского клуба.