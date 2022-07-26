Кошелева заразилась коронавирусом: «Спасибо, ковид – кто бы меня еще так остановил и уложил дома»

Российская волейболистка Татьяна Кошелева заразилась коронавирусом.

«Три года ты до меня не добирался и вот момент настал… Здравствуй, ковид... И не просто дурацкий вирус, а со всеми своими пакостями в виде высоченной температуры, слабостью, кашлем – и надеюсь, что на этом список будет завершен.

Торжественно заявляю, здесь, прилюдно: отныне я выбираю себя! Все! Не хочу больше уроков, все поняла, все услышала и усвоила. И тебе, ковид, спасибо – кто бы меня еще так остановил и уложил дома?» – написала Кошелева в соцсети.