Кошелева о том, изменилось ли отношение к ней из-за ситуации на Украине: «Не сталкивалась с таким. Доказываю поведением и карьерой: я человек мира»

Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева, выступающая за итальянский клуб «Мегабокс Валлефолья», рассказала, что не сталкивалась с проявлениями русофобии после начала спецоперации на Украине.

– После начала российско-украинских событий ловили на себе косые взгляды? Читали недоброе в соцсетях?

– Ни с чем таким не сталкивалась, вокруг меня в Италии прекрасные люди. Играет роль, думаю, и моя жизнь в спорте. Доказываю поведением и карьерой: я человек мира, который любит людей, слышит людей.

– Приходилось объяснять кому-либо свое отношение к происходящему?

– Приходилось. Моя личная позиция: люблю свою страну и горжусь ей, страна подарила мне возможность стать тем, кем я стала. Рада, что много лет представляю Россию за рубежом, являюсь послом и лицом нашего волейбола.

Я точно за мир во всем мире, мечтаю и желаю, чтобы воцарились спокойствие и понимание, чтобы мы жили во взаимном уважении.

Спортсмены не могут и не должны выполнять политических функций, у нас свои задачи, и я ними справляюсь, так мне кажется. Верю, что благодаря мне в «Мегабоксе» сохранилось нормальное отношение к России. А это уже немало, – сказала Кошелева.