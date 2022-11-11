Арина Федоровцева: «После Олимпиады много думала, анализировала и съедала себя изнутри. Тяжело переживаю поражения»

Российская волейболистка поделилась воспоминаниями об Олимпиаде-2020 в Токио, где сборная России завершила выступление в 1/4 финала.

– Еще в 2020 ты говорила, что хочешь на ОИ в Токио. В 16 лет и не будучи игроком основы в Казани.

– К тому интервью и отнеслись как к словам какой-то выскочки. Но это добавило мне эмоций. Я – не выскочка! Просто озвучила цель, к которой шла.

Что касается , то мне было очень интересно, как проявит себя там наша команда и как я проявлю себя как часть этой команды. Волнение относительно того, что это самый большой турнир в жизни любого спортсмена, было не таким большим. Я вообще в этом плане спокойна. Как мне иногда говорят, даже слишком. Олимпиада это, Лига наций или чемпионат Турции – эмоции на игру примерно те же.

– Поражение в четвертьфинале от Бразилии тоже пережила спокойно?

– Нет. Нет. Нет. Я человек, который очень тяжело переживает поражения. После Токио я много думала, анализировала и просто съедала себя изнутри.

Мы хорошо стартовали, обыграли Китай и США (3:0), проиграть после такого было вдвойне обидно. Все поверили в шанс, а потом в один момент он улетучился. Я постоянно прокручивала это в голове и говорить о последней игре не хотелось вообще ни с кем.

Потом увидела, как встречали олимпийцев – картежи, болельщики в городе, такой праздник в центре Москвы. Очень хотелось прочувствовать это на себе, а из-за одной игры мы оказались этого лишены. Снова накатило. Но вместе с тем зародило во мне еще большую спортивную злость.

– Так убиваться – не перебор?

– Этим летом у меня два месяца не было волейбола, и эта пауза помогла мне расслабиться, кое-что осознать и поменять отношение к проигрышам. Мы много общались с мамой на эту тему. Теперь я стараюсь просто анализировать неудачи, извлекать уроки и не настолько загоняться. Понятно, что с полным пофигизмом проигрывать нельзя. Да я и не смогу. Но у меня это действительно было через край, – отметила Федоровцева.

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