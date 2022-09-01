Женская сборная России по волейболу планирует провести международные товарищеские матчи в рамках тренировочного сбора

Российские волейболистки планирует провести контрольные матчи международного уровня в рамках тренировочного сбора, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Сейчас игроки женской национальной команды проводят сбор на базе в подмосковном Новогорске. Работа идет под руководством нового главного тренера Зорана Терзича.
В список кандидаток в сборную России вошли 20 волейболисток:
Связующие: Виктория Буркова, Полина Матвеева, Татьяна Романова;
Диагональные: Анна Лазарева, Алина Попова;
Блокирующие: Юлия Бровкина, Елизавета Кочурина, Ангелина Лазаренко, Виктория Пушина, Наталья Суворова;
Доигровщики: Ирина Воронкова, Светлана Гатина, Дарья Заманская, Татьяна Кадочкина, Ксения Парубец, Екатерина Пипунырова, Арина Федоровцева;
Либеро: Мария Бибина, Ольга Фролова, Варвара Шепелева.