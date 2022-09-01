Женская сборная России по волейболу планирует провести международные товарищеские матчи в рамках тренировочного сбора

Российские волейболистки планирует провести контрольные матчи международного уровня в рамках тренировочного сбора, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола ( ).

Сейчас игроки женской национальной команды проводят сбор на базе в подмосковном Новогорске. Работа идет под руководством нового главного тренера Зорана Терзича.

В список кандидаток в сборную России вошли 20 волейболисток:

Связующие: Виктория Буркова, Полина Матвеева, Татьяна Романова;

Диагональные: , Алина Попова;

Блокирующие: Юлия Бровкина, Елизавета Кочурина, Ангелина Лазаренко, Виктория Пушина, Наталья Суворова;

Доигровщики: , Светлана Гатина, Дарья Заманская, Татьяна Кадочкина, , Екатерина Пипунырова, ;

Либеро: Мария Бибина, Ольга Фролова, Варвара Шепелева.