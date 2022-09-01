Женская сборная России по волейболу планирует провести международные товарищеские матчи в рамках тренировочного сбора

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Российские волейболистки планирует провести контрольные матчи международного уровня в рамках тренировочного сбора, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Сейчас игроки женской национальной команды проводят сбор на базе в подмосковном Новогорске. Работа идет под руководством нового главного тренера Зорана Терзича.

В список кандидаток в сборную России вошли 20 волейболисток:

Связующие: Виктория Буркова, Полина Матвеева, Татьяна Романова;

Диагональные: Анна Лазарева, Алина Попова;

Блокирующие: Юлия Бровкина, Елизавета Кочурина, Ангелина Лазаренко, Виктория Пушина, Наталья Суворова;

Доигровщики: Ирина Воронкова, Светлана Гатина, Дарья Заманская, Татьяна Кадочкина, Ксения Парубец, Екатерина Пипунырова, Арина Федоровцева;

Либеро: Мария Бибина, Ольга Фролова, Варвара Шепелева.

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