Арина Федоровцева: «Для сборной России сейчас новый этап, проходит омоложение команды. Нас ждет большое будущее»

Теги сборная России жен Арина Федоровцева Волейбол

Волейболистка Арина Федоровцева считает, что женскую сборную России по волейболу ждет большое будущее. 

«Сейчас мы готовимся к Спартакиаде. Сбор начался недавно, уже вошли в ритм, начались игровые тренировки, планомерно работаем.

Для сборной России сейчас идет новый этап, проходит омоложение команды. Много талантливых игроков, которых надо перевести из юношеского во взрослый волейбол. Нас ждет большое будущее.

Я бы не сказала, что блистаю, у меня гораздо большие цели. Это только начало большого пути. Что у меня есть сейчас – это ничто по сравнению с тем, чего я хочу достигнуть.

Воспринимаю спокойно всю популярность, так как понимаю, что это лишь мотивация, чтобы работать дальше и сохранять уровень.

Много игроков, которые ярко начинали выступать, но не смогли продолжить», – сказала Федоровцева в программе «Громко» на «Матч ТВ».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные