Арина Федоровцева: «Мне очень нравится в «Фенербахче». Был переломный момент по вопросу моего дальнейшего присутствия в клубе, но отстояли»

Российская волейболистка , выступающая за , поделилась впечатлениями от выступлений в чемпионате Турции.

«Решение уехать в турецкий чемпионат приняла достаточно быстро. Разговаривала с семьей и поняла, что это будет очень хороший шаг для моей карьеры, для роста. Страшно мне не было, уже был опыт отъезда из дома, так как я провела в Казани три года.

К повышенному вниманию была готова. Русская девушка со светлыми волосами в Турции. Для них это в новинку и интересно.

Я очень редко отказываю в фото, могу поговорить спокойно, это меня стимулируют лишний раз красиво выйти из дома. Но также это отвлекающий фактор от моего основного дела, я знаю, для чего я поехала в Турцию. Главное – расти, совершенствоваться и приумножать уровень игры, который я показываю, находиться в топе.

Был переломный момент по вопросу моего дальнейшего присутствия в команде, но спасибо клубу, что отстояли. Ко мне подходили менеджеры, успокаивали.

Мне очень нравится в «Фенербахче», но загадывать не могу, все меняется», – сказала Федоровцева в эфире программы «Громко».