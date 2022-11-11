Арина Федоровцева: «Некомфортно, когда в мой адрес говорят «звезда». У нас это звучит будто бы в плохом ключе»

Российская волейболистка рассказала, как реагирует, когда ее называют звездой.

– Не люблю это слышать и мне некомфортно, когда в мой адрес говорят «звезда». У нас это звучит как будто бы в плохом ключе – типа зазвездилась. Да и не готова я принимать этот статус. Я же только в самом начале своего пути. Ну серьезно, называть меня звездой сейчас неуместно.

– А кого уместно?

– Майкла Джордана. Почему такое говорят в мой адрес – не понимаю. Хочется крикнуть: люди – нет! Это даже не лестно.

Звезда – это же еще в какой-то степени потолок. А мне до моего еще очень далеко. Я это осознаю и понимаю, сколько работы предстоит проделать, – сказала Федоровцева.

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