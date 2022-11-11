Волейболистка Федоровцева: «Напряжение между «Фенербахче» и «Галатасараем» страшное – в Фенербахче никому не рекомендуется носить красное»

Российская волейболистка рассказала об особенностях жизни в Стамбуле и игры за «Фенербахче».

– Расскажи, что такое женский волейбол в Турции.

– Представь себе, ты выходишь на корт – и не слышишь себя. Официальная вместимость нашей арены 7000. Но это недостоверные цифры. Потому что на важных играх люди не просто занимают все места, а полностью забивают проходы. Как это возможно – не знаю. И они вообще не сидят! Стоят, шумят и прыгают всю игру. Когда требуется – все пять сетов.

Я бы хотела, чтобы каждый игрок в своей жизни прочувствовал такое. Это культ! Ты только заходишь на корт – и тебя заряжают энергией. На такой волне у тебя что-то получается – и люди заводятся еще сильнее. Ты хочешь радовать их, они – тебя.

– Что будет, если ты придешь в район Галатасарай?

– Никто не сделает мне ничего плохого. Но напряжение между и «Галатасараем» страшное. Цвета нашего клуба – желтый и темно-синий. У них – желтый и красный. И чтобы вы понимали степень накала: в Фенербахче не рекомендуется носить красные вещи. Вообще никому. Даже часы или какие-то аксессуары.

Это нигде не прописано. Просто негласные правила, но ими пропитано все. Я не должна фотографироваться с фанатами в форме «Галатарасая» и расписываться на футболках этого клуба. Наши команды бескомпромиссные соперники – и нужно соблюдать правила игры.

– Розовый – твоя слабость?

– Сейчас открою большой и страшный секрет. Розовый появился в моей жизни как альтернатива красному. Он всегда был моим любимым цветом. Зубная щетка, колонка, свечка – что угодно, мой глаз всегда падал на красный. Но тут его нельзя! Мы – «Фенербахче». А красный – это «Галатасарай». Вот и появилась альтернатива, – сказала Федоровцева.

«Мне часто пишут, что я красивая. Замуж зовут с самого приезда». Интервью с Ариной Федоровцевой, которая в 18 покоряет Турцию