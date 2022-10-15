Чемпионат России по волейболу (жен). 4-й тур. «Уралочка» сыграет с московским «Динамо», «Локомотив» против казанского «Динамо», другие матчи

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15-16 октября пройдут матчи четвертого тура женского чемпионата России по волейболу. 

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

4-й тур

15 октября

Енисей – Динамо Краснодар – 13.00

 

Уралочка – Динамо Москва – 15.00

 

Минчанка – Протон – 17.00

 

Заречье-Одинцово – Динамо Метар – 18.00

 

16 октября

Липецк – Ленинградка – 16.00

 

Локомотив – Динамо-Казань – 16.30

 

Спарта – Тулица – 17.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Протон – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Динамо Москва – 3-0 (8), Локомотив – 2-1 (7), Тулица – 2-1 (7), Динамо-Казань – 2-1 (6), Ленинградка – 2-1 (6), Динамо Метар – 2-1 (6), Уралочка – 2-1 (5), Спарта – 1-2 (4), Динамо Краснодар – 1-2 (3), Минчанка – 1-2 (2), Енисей – 0-3 (0), Заречье-Одинцово – 0-3 (0), Липецк – 0-3 (0).

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