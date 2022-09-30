Чемпионат России по волейболу (жен). 2-й тур. «Заречье-Одинцово» сыграет с краснодарским «Динамо», «Липецк» против «Тулицы» и другие матчи

C 30 сентября по 3 октября пройдут матчи второго тура женского чемпионата России по волейболу. «Заречье-Одинцово» сыграет с краснодарским «Динамо», «Липецк» против «Тулицы».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

2-й тур

30 сентября

Заречье-Одинцово – – 18.00

Липецк – Тулица – 18.30

1 октября

Енисей – Протон – 13.00

Динамо Метар – Ленинградка – 14.00

Спарта – Динамо Москва – 18.00

2 октября

– – 19.00

3 октября

Минчанка – – 19.00

Турнирное положение: – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Протон – 1-0 (3), Локомотив – 1-0 (3), Тулица – 1-0 (3), Динамо-Казань – 1-0 (3), Ленинградка – 1-0 (3), Уралочка – 1-0 (2), Спарта – 0-1 (1), Динамо Краснодар – 0-1 (0), Липецк – 0-1 (0), Заречье-Одинцово – 0-1 (0), Енисей – 0-1 (0), Минчанка – 0-1 (0), Динамо Метар – 0-1 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.