Чемпионат России по волейболу (жен). 2-й тур. «Заречье-Одинцово» сыграет с краснодарским «Динамо», «Липецк» против «Тулицы» и другие матчи

C 30 сентября по 3 октября пройдут матчи второго тура женского чемпионата России по волейболу. «Заречье-Одинцово» сыграет с краснодарским «Динамо», «Липецк» против «Тулицы».
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
2-й тур
30 сентября
Заречье-Одинцово – Динамо Краснодар – 18.00
Липецк – Тулица – 18.30
1 октября
Енисей – Протон – 13.00
Динамо Метар – Ленинградка – 14.00
Спарта – Динамо Москва – 18.00
2 октября
Локомотив – Уралочка – 19.00
3 октября
Минчанка – Динамо Казань – 19.00
Турнирное положение: Динамо Москва – 1 победа – 0 поражений (3 очка), Протон – 1-0 (3), Локомотив – 1-0 (3), Тулица – 1-0 (3), Динамо-Казань – 1-0 (3), Ленинградка – 1-0 (3), Уралочка – 1-0 (2), Спарта – 0-1 (1), Динамо Краснодар – 0-1 (0), Липецк – 0-1 (0), Заречье-Одинцово – 0-1 (0), Енисей – 0-1 (0), Минчанка – 0-1 (0), Динамо Метар – 0-1 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.