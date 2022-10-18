Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. «Локомотив» сыграет с казанским «Зенитом», московское «Динамо» против «Зенита» из Санкт-Петербурга, другие матчи
19-20 октября пройдут матчи четвертого тура мужского чемпионата России по волейболу.
Парибет Суперлига
Мужчины
Предварительный этап
4-й тур
19 октября
Енисей – Кузбасс – 15.00
Локомотив – Зенит-Казань – 15.00
Нефтяник – Белогорье – 16.00
Газпром-Югра – АСК – 17.00
Урал – Югра-Самотлор – 17.00
Факел – Строитель – 17.00
Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 19.00
20 октября
Нова – Динамо-ЛО – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 3 победы – 0 поражений (9 очков), Динамо-ЛО – 3-0 (9), Факел – 3-0 (9), Динамо Москва – 3-0 (8), Зенит-Казань – 2-1 (7), Белогорье – 2-1 (6), Локомотив – 2-1 (6), Кузбасс – 2-1 (5), АСК – 2-1 (5), Югра-Самотлор – 1-2 (3), Урал – 1-2 (3), Газпром-Югра – 0-3 (2), Строитель – 0-3 (0), Нова – 0-3 (0), Нефтяник – 0-3 (0), Енисей – 0-3 (0).
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