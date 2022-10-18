Чемпионат России по волейболу. 4-й тур. «Локомотив» сыграет с казанским «Зенитом», московское «Динамо» против «Зенита» из Санкт-Петербурга, другие матчи

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19-20 октября пройдут матчи четвертого тура мужского чемпионата России по волейболу. 

Парибет Суперлига

Чемпионат России

Мужчины

Предварительный этап

4-й тур

19 октября

Енисей – Кузбасс – 15.00

 

Локомотив – Зенит-Казань – 15.00

 

Нефтяник – Белогорье – 16.00

 

Газпром-Югра – АСК – 17.00

 

Урал – Югра-Самотлор – 17.00

 

Факел – Строитель – 17.00

 

Динамо Москва – Зенит Санкт-Петербург – 19.00

 

20 октября

Нова – Динамо-ЛО – 17.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирное положение: Зенит Санкт-Петербург – 3 победы – 0 поражений (9 очков),  Динамо-ЛО – 3-0 (9), Факел – 3-0 (9), Динамо Москва – 3-0 (8), Зенит-Казань – 2-1 (7), Белогорье – 2-1 (6), Локомотив – 2-1 (6), Кузбасс – 2-1 (5), АСК – 2-1 (5), Югра-Самотлор – 1-2 (3), Урал – 1-2 (3), Газпром-Югра – 0-3 (2), Строитель – 0-3 (0), Нова – 0-3 (0), Нефтяник – 0-3 (0), Енисей – 0-3 (0).

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