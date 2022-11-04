Экс-главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо возглавил команду Канады
Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо возглавил команду Канады.
Об этом сообщила Канадская федерация волейбола (Volleyball Canada). В настоящее время специалист также является главным тренером польского клуба «Закса».
«Мы рады, что Туомас присоединился к нам. Его послужной список на международном уровне впечатляет, он готов работать с нашими игроками и тренерами в квалификации к Парижу-2024», - сказал исполнительный директор канадской федерации Жюльен Буше.
Саммелвуо тренировал российских волейболистов с 2019 по 2022 год. Под его руководством команда выиграла Лигу наций-2019 и взяла серебро на Олимпиаде-2020 в Токио.
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