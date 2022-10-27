Тарас Хтей: «В отсутствие России на золотой медали Олимпиады будет налет недосказанности. Все будут прекрасно понимать, что главного претендента на победу не было»

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Олимпийский чемпион Лондона-2012 Тарас Хтей прокомментировал недопуск мужской и женской сборных России до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в Париже.

– Как вы считаете, стоит ли все-таки надеяться на то, что к сентябрю следующего года позиция FIVB изменится либо в 2024-м Россия квалифицируется на Игры за счет рейтинга?

– Я бы сказал, что это такая «возможность» в кавычках. Все же понимают, что решение может быть каким угодно. Придумать можно что захочется.

Вспомнить хотя бы ситуацию с чемпионатом мира, который должен был пройти в России. Вся инфраструктура была готова, страна ждала это громкое спортивное событие, но его у нас отобрали... Поэтому не берусь загадывать, что произойдет, просто буду надеяться на лучшее. 

– Если рассматривать самый неблагоприятный вариант: Игры без России – это вообще Игры?

– Конечно, нет. Россия всегда украшала любое соревнование международного уровня во многих видах спорта – как в командных, так и в индивидуальных. Если говорить о волейболе, то наверняка и французы, и итальянцы, и болгары предпочли бы соревноваться со всеми сильнейшими.

А в отсутствие российских команд на золотой медали Олимпиады будет некий налет недосказанности. Все ведь будут прекрасно понимать, что самого главного претендента на победу не было.

– А что иностранные игроки и специалисты думают по этому поводу?

– Я регулярно общаюсь с людьми. Им непонятно, зачем спорт смешивают с политикой, почему отстраняют целую страну от всех соревнований. Они недоумевают, но сделать ничего не могут. Мы же все прекрасно понимаем, откуда растут ноги, что решения спортивных федераций продиктованы Западом.

Но я уверен, что у нас еще будут славные спортивные времена, еще будут медали. Я в этом убежден, потому что в стране очень много талантливых спортсменов и тех, кто может передать им свой опыт.

Мы готовы работать и с настоящим, и с будущим нашей страны. У нас все есть, чтобы вернуться и возобновить свои славные традиции и победы. Пройдет какой-то промежуток времени – и мы все восстановим, – сказал Хтей.

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