Чемпионат России по волейболу (жен). 3-й тур. «Протон» сыграет с «Липецком», «Ленинградка» встретится с «Енисеем», другие матчи

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C 7 по 9 октября пройдут матчи третьего тура женского чемпионата России по волейболу. 

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

3-й тур

7 октября

Протон – Липецк – 17.30

 

8 октября

Уралочка – Заречье-Одинцово – 15.00

 

Ленинградка – Енисей – 19.00

 

9 октября

Динамо-Краснодар – Динамо-Метар – 17.00

 

Динамо-Казань – Спарта – 17.00

 

Тулица – Минчанка – 17.00

 

Динамо Москва – Локомотив – 17.30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Турнирное положение: Динамо Москва – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Протон – 2-0 (6), Динамо-Казань – 2-0 (6),Локомотив – 2-0 (6), Тулица – 2-0 (6), Ленинградка – 1-1 (3), Динамо Метар – 1-1 (3), Уралочка – 1-1 (2), Динамо Краснодар – 1-1 (3), Спарта – 0-2 (1), Заречье-Одинцово – 0-2 (0), Минчанка – 0-2 (0), Енисей – 0-2 (0), Липецк – 0-2 (0).

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