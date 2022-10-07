Чемпионат России по волейболу (жен). 3-й тур. «Протон» сыграет с «Липецком», «Ленинградка» встретится с «Енисеем», другие матчи
C 7 по 9 октября пройдут матчи третьего тура женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига Париматч
Чемпионат России
Женщины
Предварительный этап
3-й тур
7 октября
Протон – Липецк – 17.30
8 октября
Уралочка – Заречье-Одинцово – 15.00
Ленинградка – Енисей – 19.00
9 октября
Динамо-Краснодар – Динамо-Метар – 17.00
Динамо-Казань – Спарта – 17.00
Тулица – Минчанка – 17.00
Динамо Москва – Локомотив – 17.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Динамо Москва – 2 победы – 0 поражений (6 очков), Протон – 2-0 (6), Динамо-Казань – 2-0 (6),Локомотив – 2-0 (6), Тулица – 2-0 (6), Ленинградка – 1-1 (3), Динамо Метар – 1-1 (3), Уралочка – 1-1 (2), Динамо Краснодар – 1-1 (3), Спарта – 0-2 (1), Заречье-Одинцово – 0-2 (0), Минчанка – 0-2 (0), Енисей – 0-2 (0), Липецк – 0-2 (0).
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