Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. «Протон» сыграет со «Спартой», казанское «Динамо» встретится с «Уралочкой» и другие матчи

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22-23 октября пройдут матчи пятого тура женского чемпионата России по волейболу. «Протон» сыграет со «Спартой», казанское «Динамо» встретится с «Уралочкой».

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Женщины

Предварительный этап

5-й тур

22 октября

Протон – Спарта – 16.00

 

Динамо КазаньУралочка – 17.00

 

Ленинградка – Минчанка – 17.00

 

Динамо Москва – Заречье-Одинцово – 17.30

 

23 октября

Динамо-Метар – Енисей – 15.00

 

Динамо Краснодар – Липецк – 17.00

 

Тулица – Локомотив – 17.00

 

Турнирное положение: Протон – 4 победы – 0 поражений (12 очков), Динамо Москва – 4-0 (11), Динамо-Казань – 3-1 (9), Ленинградка – 3-1 (9), Тулица – 3-1 (9), Динамо Метар – 3-1 (9), Локомотив – 2-2 (7), Динамо Краснодар – 2-2 (6), Уралочка – 2-2 (5), Спарта – 1-3 (5), Минчанка – 1-3 (2), Заречье-Одинцово – 0-4 (0), Енисей – 0-4 (0), Липецк – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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