Чемпионат России по волейболу (жен). 5-й тур. «Протон» сыграет со «Спартой», казанское «Динамо» встретится с «Уралочкой» и другие матчи

22-23 октября пройдут матчи пятого тура женского чемпионата России по волейболу. «Протон» сыграет со «Спартой», казанское «Динамо» встретится с «Уралочкой».

Суперлига Париматч

Чемпионат России

Женщины

Предварительный этап

5-й тур

22 октября

Протон – Спарта – 16.00

– – 17.00

Ленинградка – Минчанка – 17.00

Динамо Москва – Заречье-Одинцово – 17.30

23 октября

Динамо-Метар – Енисей – 15.00

Динамо Краснодар – Липецк – 17.00

Тулица – – 17.00

Турнирное положение: Протон – 4 победы – 0 поражений (12 очков), – 4-0 (11), Динамо-Казань – 3-1 (9), Ленинградка – 3-1 (9), Тулица – 3-1 (9), Динамо Метар – 3-1 (9), Локомотив – 2-2 (7), – 2-2 (6), Уралочка – 2-2 (5), Спарта – 1-3 (5), Минчанка – 1-3 (2), Заречье-Одинцово – 0-4 (0), Енисей – 0-4 (0), Липецк – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.