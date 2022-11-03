Алексей Спиридонов: «Обертка – это просто блестка. Но люди не знают меня как начинку. А кто попробовал – в жизни ничего плохого не скажет»

Чемпион Европы по волейболу рассказал о своем характере.

– Ты много жестил в твиттере. О каких постах жалеешь?

– Если кого-то обидел, то через это интервью прошу у каждого прощения. Но не жалею ни о чем.

– Как ты сейчас объясняешь: зачем это все вообще было?

– Где-то мне было скучно, где-то хотел огня, где-то – посмеяться. Определенной цели не стояло. Я просто жил и не парился. Иногда это выливалось в скандал – как с той толстой активисткой. Это был чистый угар, но она захотела распиариться. Из мухи слона раздула, а лучше бы ### (член) подула. Не хочу об этом даже вспоминать.

– Речь об общественном деятеле Кристине Потупчик. Когда ты публично предлагал Кафельникову расписать ее подругу на двоих, как на это реагировала твоя жена?

– Она очень хорошо меня знает. «Лех, ну сколько можно, опять в передрягу влез». Ревности не было.

– Сейчас ты остыл к хайпу?

– Да все, мне уже 35-й год. Поразвлекался и хватит. Теперь мои развлечения – ходить в 7 утра в зал, потом валяться на лежаке, курить кальян и разговаривать с тобой.

Старею. Да и менталитет у меня поменялся. 10 лет назад я был другим человеком. Тогда мог исполнить любую безбашенную ##### (ерунду). И меня жизнь за это не раз ##### (имела) в жопу, уж поверьте. Сейчас я такого не исполняю. А за свои грехи отплатил сполна.

– Ты бы сейчас подружился со Спиридоновым из начала 2010-х?

– Да. Потому что в человеческом плане Спиридонов никогда не был крысой. Он всегда был чистым, светлым и отзывчивым человеком. Какую бы ##### (дичь) ни исполнял.

– Совсем недавно примерно то же про тебя мне говорила Таня Кошелева. Сказала, что ты – невероятно добрый парень и она безумно ценит тебя как друга.

– Она правду говорит. Мы в детстве занимались в Туле. И как-то мужская и женская команды одновременно поехали на Спартакиаду в Обнинск. 2000-й год. Познакомились просто: она выходила из автобуса, а я ей дал пинка. С тех пор – в отличных отношениях. Я приезжал к ней каждое лето, она – ко мне. Жарим мясо, гуляем, катается на технике. И так уже 20 с плюсом лет.

– Когда под твоими интервью видишь комменты в стиле «Спирик – неадекват», задевает?

– А я не собираюсь всем доказывать, какой настоящий Спирик. Те, кто знает меня лично, никогда не скажут плохого слова. А люди в интернете видят просто обертку. Даже в командах были случаи, когда люди в раздевалке говорили: «Да Спирик – конченный ####### (гомосексуалист). Один мой приятель как-то отвел такого в сторонку: «А ты знаешь его лично?» Тот помотал головой. «Тогда больше такого никогда не говори».

Обертка – это просто блестка. Но люди не знают меня как начинку. А кто попробовал – в жизни ничего плохого не скажет. Вот ты же сам говорил про .

– Она еще упомянула, что ты всегда помогаешь не только друзьям, но и незнакомым людям.

– Окей, расскажу. Как-то написал пацан, начинающий волейболист: «Не хватает 1800 рублей на кроссовки». Попросил добавить. Узнал адрес и размер, купил самую дорогую модель Mizuno – и отправил.

Или девочка-волейболистка. Примерно та же история. Собрал вещи от Puma и Mizuno – от носков с трусами и до курток с шапками. Послал маме на домашний адрес. Обул и одел ребенка полностью. Таких историй у меня немало. Но кто об этом знает? ####### (говорить) многие горазды, а делать поступки – нет, – сказал Спиридонов.

«Один польский ##### орал: «Отдай Крым!» Я просто плюнул в него». Интервью волейболиста Спиридонова, который нашел себя в Катаре