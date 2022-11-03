Алексей Спиридонов: «Для меня главное – честь. Перешагнуть через свое эго и получать бабки, тихо сидя на скамейке, не готов. Я должен петь»

Чемпион Европы по волейболу рассказал об отношении к деньгам.

Спиридонов выступает за катарский клуб «Аль-Ахли».

– В школьные годы, когда уехал от родителей, жил в общежитии с одним душем и туалетом на этаж, и одним окном в комнате, из которого всегда дуло. Мне есть с чем сравнивать, я видел много говна в жизни и ценю то, что есть сейчас.

А понтами меня вообще не впечатлить. Наоборот, бесят люди, которые пытаются гнуть пальцы. «Ой, знаешь, вчера была в ресторане «Сахалин», пила «Шардоне»… У меня все падает после этого, и хочется ####### (въехать) ей с ноги.

– А ты сам, когда только вышел из общаги с одним туалетом на этаж, и начал получать серьезные бабки, таким не был?

– В каком-то плане крышу сносило. Я не вылезал из «луивитонов», швырялся баблом в дорогих ресторанах. Но это нормально, когда у человека впервые появляются деньги. И ненормально, когда он живет так всю жизнь. Я давно это понял. Уехал из Москвы, хотя имею там не одно жилье. Живу с детьми за городом, никуда не лезу, спокойно закупаюсь на рынке, каждый день готовлю шашлыки – и не парюсь.

– Уровень зарплат в Суперлиге и в Катаре сильно отличается?

– Россия по зарплатам на класс выше.

– Хороший игрок в России зарабатывает 1,5-2 млн рублей в месяц, так?

– Да, это нормальные цифры. В Катаре сильно меньше. Но всех денег в этой жизни не заработаешь. И сюда я приехал не на вахту, а именно жить.

– То есть финансово сильно выгоднее было бы остаться в России, даже если сидеть на лавке?

– Слушай, если ты почитаешь интервью 2016 года – мои или Алекно, многое поймешь. Меня тогда хотели оставить в Казани, а я настоял на переходе. Уходил с огромного контракта из лучшего клуба мира! У Спиридонова деньги никогда не были на первом месте. Соловей в клетке не поет.

– Алекно именно такими словами и объяснил твой уход.

– Вот видишь. Для меня главное – честь. Перешагнуть через свое эго и получать бабки, тихо сидя на скамейке, не готов. Я должен петь, – сказал Спиридонов.

«Один польский ##### орал: «Отдай Крым!» Я просто плюнул в него». Интервью волейболиста Спиридонова, который нашел себя в Катаре