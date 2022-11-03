Спиридонов об игре за клуб из Катара: «Хочу взять себе кабриолет. В клубе меня любят, уважают и уж в кабриолете, думаю, не откажут»

Российский волейболист рассказал об игре за клуб из Катара – «Аль-Ахли».

– Как ты отказался в Катаре?

– В «Аль-Ахли» до меня играл Рома Данилов, диагональный. Они искали доигровщика, а я сидел без контракта. Он позвонил, предложил. Опаска была, ведь я не знал про Катар ничего. Но Спирик не боится трудностей. Поехал сюда не доигрывать, а играть. Уже в первый год мы взяли Кубок Катара и стали вторыми в чемпионате – это лучший результат за всю историю клуба.

– Почему семья не с тобой?

– Дочка ходит в пятый класс, а российской школы тут нет. Детей увижу теперь на Новый год – они приедут. Но я не жалуюсь. Знаешь, какой у меня отпуск был в этом году? Шесть с половиной месяцев! И целые дни я проводил с семьей.

– Где живешь в Дохе?

– Два года жил в апартаментах со своим бассейном и тренажерным залом. Но сейчас пока в гостишке – перед ЧМ все занято. Через неделю будет еще жестче. Все лучшие отели закроются под команды и вопрос с жильем встанет совсем остро. Весь Катар – как Москва. А наплыв туристов уже пошел. После чемпионата мира вернусь в апартаменты.

– В целом: жить в Дохе кайф или жесть?

– ####### (классно). Спокойно, никакой преступности, везде полный порядок, если есть правила – их никто не нарушает. Плюс отличная погода, каждый день солнце. Жить в Дохе – если не летом – просто идеально. Правда, это страна сухих законов. Но при отеле всегда можно выпить кружечку пива. Хотя я полгода не употребляю алкоголь вообще, поэтому мне это по барабану.

– Правда, что местные шейхи на лето улетают в Европу – спасаться от жары?

– Да. Большинство. Ну это нереально – ты прикинь, просыпаешься с утра, а уже под полтинник. Максимально близко к лету я был 1 сентября – и это невыносимый ###### (ужас). Прошел пешком 300 м до ресторана – и был в полном #### (шоке). Без кондея невозможно.

Кстати, задумываюсь, когда немного похолодает, взять себе кабриолет.

– Это можно решить через клуб?

– Все делает клуб, и это вписано в моем контракте.

– Какой-то потолок есть?

– Какой-то есть, но меня тут любят, уважают и уж в кабриолете, думаю, не откажут, – сказал Спиридонов.

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