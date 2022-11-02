Волейбольный клуб «Белогорье» продолжит базироваться в Белгороде, несмотря на перенос домашних матчей

Волейбольный клуб «Белогорье» продолжит базироваться и тренироваться в Белгороде, несмотря на перенос домашних матчей.

«Клуб продолжит базироваться в Белгороде, команда также будет тренироваться и готовиться в городе. Переездов не планируется», – сообщил представитель клуба.

Решение о переносе домашних матчей «Белогорья» принял исполком Всероссийской федерации волейбола.

С 12 ноября по 29 декабря на «Белгород-Арене» должны были пройти матчи «Белогорья» против новосибирского «Локомотива» (12 ноября), петербургского «Зенита» (26 ноября), минского «Строителя» (7 декабря), кемеровского «Кузбасса» (11 декабря) и нижегородского АСК (29 декабря).