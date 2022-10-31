Александр Бутько сможет вернуться к соревнованиям в апреле 2023 года, если признает вину в нарушении антидопинговых правил
Российский волейболист Александр Бутько сможет вернуться к соревнованиям в апреле 2023 года, если пойдет на мировое соглашение с Международной федерации волейбола и признает вину в нарушении антидопинговых правил.
Об сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.
Бутько сдал положительную допинг‑пробу во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году. Тогда он выступал за новосибирский «Локомотив».
«FIVB предложила мировое соглашение Бутько, это соглашение предполагает, что он сможет вернуться к тренировкам с командой 15 февраля, а участвовать в матчах – с 15 апреля.
Это соглашение предполагает признание вины спортсменом. А как можно не признать? Тут все очевидно», – сказал Резванов.
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