Александр Бутько сможет вернуться к соревнованиям в апреле 2023 года, если признает вину в нарушении антидопинговых правил

Российский волейболист сможет вернуться к соревнованиям в апреле 2023 года, если пойдет на мировое соглашение с Международной федерации волейбола и признает вину в нарушении антидопинговых правил.

Об сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

Бутько сдал положительную допинг‑пробу во время «Финала шести» чемпионата России в 2014 году. Тогда он выступал за новосибирский «Локомотив».

предложила мировое соглашение Бутько, это соглашение предполагает, что он сможет вернуться к тренировкам с командой 15 февраля, а участвовать в матчах – с 15 апреля.

Это соглашение предполагает признание вины спортсменом. А как можно не признать? Тут все очевидно», – сказал Резванов.