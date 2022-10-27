Тренер женской сборной России Терзич: «Это просто глупость и нонсенс – не давать спортсменам выступать на Олимпиадах и международных стартах»

Главный тренер женской сборной России по волейболу прокомментировал недопуск команды до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в .

«Олимпийская квалификация еще только через год. Будем надеяться, что ситуация нормализуется. Шансы на участие нашей сборной сохраняются.

Я вне политики, я тренер. Думаю только о спорте и не лезу в политику. Но это просто глупость и нонсенс – не давать спортсменам выступать на Олимпиадах и международных стартах. Всегда говорят, что спорт должен объединять. А на деле происходит все наоборот, многое решает политика.

Очень надеемся, что скоро все закончится, и МОК даст нам сыграть. Очень хотим пробиться на Олимпийские игры, будем готовиться. Мировой спорт невозможно представить без России», – сказал Терзич.