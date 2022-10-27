Гамова о недопуске сборных к олимпийской квалификации: «Буду c оптимизмом смотреть в будущее. Надеюсь, за время до Игр что-то изменится»

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова высказалась о недопуске сборных России до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в Париже.

«Где-то подспудно мы все этого ожидали, учитывая тот факт, что в этом году мы не принимали участия в чемпионате мира. Так что это было ожидаемо.

Но я буду с надеждой и оптимизмом смотреть в будущее, потому что Олимпийские игры будут не через месяц и не через полгода – они будут в 2024 году. Я надеюсь, что за это время что-то изменится, и у нашей команды будет возможность отобраться на Олимпиаду», – сказала Гамова.