Дмитрий Губерниев: «Мой прогноз: все российские сборные пропустят две ближайшие Олимпиады как минимум»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о недопуске сборных России по волейболу до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в .

«России не будет на Олимпиаде ни на этой, ни на следующей. Надо это всем понять. Не понимаю, на что идет расчет и надежда.

Мой прогноз, что все российские сборные пропустят две ближайшие Олимпиады как минимум. И летнюю, и зимнюю пропустят в полном составе», – сказал Губерниев.

Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже, зимняя – в 2026-м в Италии.